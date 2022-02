Covid oggi Russia | i contagi superano quota 13 milioni

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 56 su 100. Nota metodologica completa:… - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - joseadss : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna scorrettissima con Capezzone e @galietti82. Caos Covid, la battaglia degli invisib… - BolettiMassimo : RT @lgpapaleo: Oggi hanno annunciato l’inizio della somministrazione della pillola antivirale che cura il COVID: fatto questi che rende la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

con l'85% della popolazione vaccinata abbiamo praticamente ripreso in pieno la vita normale. Per i cittadini con green pass rafforzato non esistono luoghi preclusi". Si va verso la fine dell'...... cifre quasi irrisorie se comparate all'andamento dei nuovi positivi da dicembre 2021 ad. E la ...i due Stati maggiormente colpiti hanno addirittura rimosso qualsiasi tipo di restrizione anti...Le proteste, con un convoglio di camion e camper, contro le restrizioni e le vaccinazioni di Covid, hanno bloccato le strade vicino al parlamento nella capitale neozelandese, Wellington. Centinaia i ...non hanno potuto assistere alle Nitto ATP Finals di Torino 2021 a causa delle restrizioni anti Covid-19 alla capienza del Pala Alpitour, oggi parte la vendita dei biglietti per l'edizione del 2022 ...