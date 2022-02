Coppa Italia: i bookmakers sicuri, Inter super favorita (Di martedì 8 febbraio 2022) Milano, 8 febbraio 2022 – Il quarto di finale della Coppa Italia presenta delle entusiasmanti sfide tra sette delle prime otto squadre in classifica, con il Sassuolo nel ruolo di outsider. Se il campionato ha appena regalato uno spettacolare Inter-Milan, anche la Coppa Italia non vuole essere da meno e ci sono grandi possibilità, secondo le quote di StarCasinò, di un nuovo derby in semifinale, mentre Juventus e Atalanta continueranno a sfidarsi non solo per un posto in Champions ma anche per la qualificazione alla finale. Si inizia oggi alle 21.00 a San Siro con Inter-Roma, un evento che vedrà José Mourinho ritornare nello stadio dove ha scritto la leggenda nerazzurra e che permetterà ai tifosi Interisti di riabbracciare l’indimenticato allenatore. La squadra di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Milano, 8 febbraio 2022 – Il quarto di finale dellapresenta delle entusiasmanti sfide tra sette delle prime otto squadre in classifica, con il Sassuolo nel ruolo di outsider. Se il campionato ha appena regalato uno spettacolare-Milan, anche lanon vuole essere da meno e ci sono grandi possibilità, secondo le quote di StarCasinò, di un nuovo derby in semifinale, mentre Juventus e Atalanta continueranno a sfidarsi non solo per un posto in Champions ma anche per la qualificazione alla finale. Si inizia oggi alle 21.00 a San Siro con-Roma, un evento che vedrà José Mourinho ritornare nello stadio dove ha scritto la leggenda nerazzurra e che permetterà ai tifosiisti di riabbracciare l’indimenticato allenatore. La squadra di ...

