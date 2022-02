Coppa d' Africa | bagno di folla a Dakar per il Senegal campione

Advertising

sscnapoli : ?? C A M P I O N E ?? ???? @kkoulibaly26 vince la Coppa d’Africa il @FootballSenegal ?? Complimenti Kouli!!!… - matteosalvinimi : Senegalesi festeggiano la vittoria della loro nazionale nella Coppa d’Africa, prendendo a calci una macchina della… - GoalItalia : I campioni in carica dei rispettivi continenti ?? ?? Europei ???? ?? Copa America ???? ?? Coppa d'Africa ???? ?? Gold Cu… - RobertoBerretta : RT @DSantanche: A Torino scene di follia dopo vittoria #Senegal in Coppa Africa con bande di immigrati che aggrediscono Forze dell’Ordine.… - Alain_83740 : RT @matteosalvinimi: Senegalesi festeggiano la vittoria della loro nazionale nella Coppa d’Africa, prendendo a calci una macchina della Pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

Centinaia di migliaia di tifosi si radunano nelle strade di Dakar per vedere i giocatori della loro nazionale di calcio, che tornano a casa dopo aver vinto lad'e siedono in cima a un autobus mentre sfilano verso il palazzo presidenziale. 8 febbraio 2022... dove un folto nugolo di criminali senegalesi sono scesi in strada in modo illegale per festeggiare la vittoria della squadra della loro NAZIONE allaD', arrivando anche ad "attaccare" ...In estate è stato preso Fodé Ballo-Touré come vice, però l’ex Monaco non sta convincendo. Di recente ha vinto la Coppa d’Africa con il Senegal e presto sarà di nuovo in Italia. Le sue condizioni ...Il calcio africano vuole continuare nella sua crescita. Domenica sera è terminata la Coppa d’Africa, competizione che ha visto trionfare il Senegal ai calci di rigore ai danni dell’Egitto. Nei ...