Come Perdere l’amore e Paola Turci mi hanno spinto verso la scrittura, e un cameo di Silvia Salemi (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi sono trentaquattro anni che sto con colei che poi sarebbe diventata mia moglie, nonché madre dei nostri quattro figli. So bene che definire una persona, una donna tanto più, a partire dal suo essere moglie e madre è roba dei secoli scorsi, sintomo di un patriarcato che non ne vuole sapere di andarsene anche dentro gli ospiti meno accoglienti, ma insomma, credo di aver ripetuto in ogni luogo e in ogni lago quanto io mi ritenga una persona fortunata, proprio per aver incontrato Marina e per averci trascorso insieme la più parte della mia vita, non credo sia necessario ogni volta star qui a puntualizzare la cosa, un po’ Come chi, scrivendo un pezzo zeppo di relative e di frasi lunghissime, uno a caso, si volesse incistare sul non ripetere mai una stessa parola, cercando ogni volta un sinonimo o un giro di parole in grado di sostituire la parola in questione, fatto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi sono trentaquattro anni che sto con colei che poi sarebbe diventata mia moglie, nonché madre dei nostri quattro figli. So bene che definire una persona, una donna tanto più, a partire dal suo essere moglie e madre è roba dei secoli scorsi, sintomo di un patriarcato che non ne vuole sapere di andarsene anche dentro gli ospiti meno accoglienti, ma insomma, credo di aver ripetuto in ogni luogo e in ogni lago quanto io mi ritenga una persona fortunata, proprio per aver incontrato Marina e per averci trascorso insieme la più parte della mia vita, non credo sia necessario ogni volta star qui a puntualizzare la cosa, un po’chi, scrivendo un pezzo zeppo di relative e di frasi lunghissime, uno a caso, si volesse incistare sul non ripetere mai una stessa parola, cercando ogni volta un sinonimo o un giro di parole in grado di sostituire la parola in questione, fatto ...

