Alex Belli rientra in casa: "Metti fine a questo film" (Di martedì 8 febbraio 2022) Al centro delle vicende del Grande Fratello Vip troviamo nuovamente il triangolo Soleil – Alex – Delia. Durante l'ultima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha chiesto ad Alex Belli di rientrare nella casa per circa 15 giorni nel tentativo di chiarire con le due donne e, finalmente, scegliere da che parte stare. Prima di raccontare il colpo di scena, vi ricordiamo che la prima finalista del Gf Vip è proprio Delia Duran che sembra essersi trasformata nelle ultime settimane. Nel corso della puntata, Alfonso ha mostrato una clip sull'evoluzione di Delia Duran e Nathalie ha espresso parole molto dure nei confronti di Soleil sul "triangolo" Delia-Alex-Soleil: "Se vedi una donna che soffre fatti da parte senza essere sempre nel mezzo". La risposta di Soleil non è tardata ad ...

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - GrandeFratello : Da una parte i tre moschettieri... dall'altra un Alex Belli che fa notare una presunta imperfezione nel tweet di Al… - Natalia42707781 : @Boss360GT Guarda, in quel caso l'umiliazione sarà tutta di Alex Belli, sua moglie si è già umiliata da sola. - Ilbimbodisole1 : @Giulypower1 Eh chi devo salvare Gianluca spinto da Alex belli per mettere in cattiva luce sole - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alex Belli tornerà nella casa per 2 settimane, Montano sbotta: 'Stomachevole, insopportabile!' -