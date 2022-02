Adana Demirspor, UFFICIALE: un nuovo centrocampista per Montella (Di martedì 8 febbraio 2022) Rinforzo per l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella: arriva Damjan Djokovic dal Caykur Rizespor. 31 anni, il centrocampista croato si trasferisce... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Rinforzo per l'di Vincenzo: arriva Damjan Djokovic dal Caykur Rizespor. 31 anni, ilcroato si trasferisce...

Advertising

sportli26181512 : Adana Demirspor, UFFICIALE: un nuovo centrocampista per Montella: Rinforzo per l'Adana Demirspor di Vincenzo Montel… - RaimondoDM : ???? L'ultimo rinforzo per l'Adana Demirspor di Montella è una vecchia conoscenza del calcio italiano: c'è la ??? di D… - sportli26181512 : Turchia, Montella e Balotelli volano: al momento l'Adana Demirspor è terzo in classifica: Due ex Milan stanno facen… - serieAnews_com : Balotelli ancora protagonista in Turchia: ottime notizie per il Ct Mancini in vista dei play-off di qualificazione… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Rizespor-Adana Demirspor 1-3: la doppietta di @FinallyMario | #VIDEO - @AdsKulubu #AdanaDemirspor #Balotelli https://t.… -