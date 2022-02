Abusi | Benedetto XVI | vergogna | dolore e perdono per ' sonno' Chiesa - 2

HolySeePress : Lettera del Papa emerito Benedetto XVI circa il rapporto sugli abusi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga - - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'In tutti i miei incontri con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti,noi stessi… - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali l… - gvecchi : RT @Corriere: La lettera di Benedetto XVI sugli abusi: «Chiedo perdono alle vittime, ma non sono un bugiardo» - ElRequinn : RT @vaticannews_it: #8febbraio #Ratzinger: 'Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi Benedetto

Il Papa emeritoXVI risponde alle 8mila pagine di atti in formato digitale relativi aglisessuali commessi da preti a Monaco dal 1945 al 2019, in un periodo in cui anche lui è stato ...Così il Papa emerito,XVI ha voluto, in una lettera "circa il rapporto suglinell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga", datata Città del Vaticano 6 febbraio 2022, ma resa pubblica oggi ...A rivelarlo è il Papa emerito Benedetto XVI, nella lettera circa il rapporto sugli abusi nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga, reso pubblico il 20 gennaio 2022. “Come in quegli incontri, ancora una ...È quanto scrive il Papa emerito Benedetto XVI, nella sua lettera circa il rapporto sugli abusi nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga, reso pubblico il 20 gennaio 2022. “Tanto più mi hanno commosso le ...