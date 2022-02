Una sentenza e via (Di lunedì 7 febbraio 2022) Apprendiamo dagli organi di stampa che nella giornata odierna il tribunale di Napoli ha sospeso le deliberazioni del MoVimento 5 Stelle in merito alle modifiche statutarie e all’elezione della figura del presidente Giuseppe Conte – ad oggi quindi decaduta – effettuate lo scorso agosto sulla piattaforma Sky Vote su decisione dell’ex componente del Comitato di Garanzia Vito Crimi. Queste deliberazioni risultano, infatti, sospese dal tribunale in via cautelare per sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale” che noi, come Associazione Rousseau, abbiamo più volte sottolineato e ribadito agli iscritti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle. Come molti ricorderanno, per mesi abbiamo sollecitato i dirigenti che si erano autoproclamati tali a capo del MoVimento a seguire la legge e ad adempiere alle decisioni degli iscritti del MoVimento durante gli Stati generali ossia a procedere a un ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 7 febbraio 2022) Apprendiamo dagli organi di stampa che nella giornata odierna il tribunale di Napoli ha sospeso le deliberazioni del MoVimento 5 Stelle in merito alle modifiche statutarie e all’elezione della figura del presidente Giuseppe Conte – ad oggi quindi decaduta – effettuate lo scorso agosto sulla piattaforma Sky Vote su decisione dell’ex componente del Comitato di Garanzia Vito Crimi. Queste deliberazioni risultano, infatti, sospese dal tribunale in via cautelare per sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale” che noi, come Associazione Rousseau, abbiamo più volte sottolineato e ribadito agli iscritti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle. Come molti ricorderanno, per mesi abbiamo sollecitato i dirigenti che si erano autoproclamati tali a capo del MoVimento a seguire la legge e ad adempiere alle decisioni degli iscritti del MoVimento durante gli Stati generali ossia a procedere a un ...

