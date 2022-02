Tottenham | Kulusevski non dimentica la Juventus | “Pirlo è stato un allenatore fantastico”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il nuovo giocatore del, Dejan, ha lasciato da poco la, ma ancora non hato il suo passato bianconero. Ecco le sue parole riportate dall’Evening Standard: “è une un ragazzo. Parlavo con lui quasi tutti i giorni, mi dava dei consigli su come modellare il corpo e su come passare il pallone senza mostrare agli avversari le mie intenzioni. Spero di riuscire ad aiutare Kane a segnare ancora di più in futuro. Lui è incredibile. A colpirmi è stata la sua tecnica, il modo con cui ferma il pallone e taglia il campo grazie ai cambi di gioco effettuati con entrambi i piedi. So che quando ha la palla devo correre, perché sicuramente mi troverà”. SportFace.