Speed skating, Francesca Lollobrigida: “Avevo fatto un pensierino al bronzo sui 1500, mi preparo alla mass start con i 5000” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sesto posto per Francesca Lollobrigida nei 1500 metri dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2002. Sul National Speed skating Oval la romana, argento a Cinque Cerchi nei 3000 metri, si è dovuta accontentare di un piazzamento comunque onorevole. Lollobrigida con il crono di 1:55.200 ha terminato vicina al podio occupato dall’olandese Antoinette de Jong (1:54.820) in una gara che ha visto l’altra olandese Ireen Wüst fare la storia con il suo oro in 1:53.280 (record olimpico). La 35enne pattinatrice neerlandese è la prima a atleta della storia a vincere una medaglia d’oro in una disciplina individuale in ben 5 differenti edizioni olimpiche (invernali o estive). E con questo riscontro Francesca si è goduta il giorno del ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sesto posto perneimetri delloalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2002. Sul NationalOval la romana, argento a Cinque Cerchi nei 3000 metri, si è dovuta accontentare di un piazzamento comunque onorevole.con il crono di 1:55.200 ha terminato vicina al podio occupato dall’olandese Antoinette de Jong (1:54.820) in una gara che ha visto l’altra olandese Ireen Wüst fare la storia con il suo oro in 1:53.280 (record olimpico). La 35enne pattinatrice neerlandese è la prima a atleta della storia a vincere una medaglia d’oro in una disciplina individuale in ben 5 differenti edizioni olimpiche (invernali o estive). E con questo riscontrosi è goduta il giorno del ...

