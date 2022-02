Sondaggi, Swg: crescono Pd e FdI, tracollo del M5S (Di lunedì 7 febbraio 2022) Partito Democratico e Fratelli d'Italia ancora in crescita, mentre affonda il Movimento 5 Stelle . Questo è in sintesi il quadro delineato dal Sondaggio politico che Swg ha realizzato per il Tg La7. Primo posto per i dem che registrano il 21,5%, seguito dal partito di Giorgia Meloni con il 21,1%. Al terzo posto si piazza la Lega al 17,1%. Il M5S si ferma al 13,3%: minimo storico senza ... Leggi su politicanews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Partito Democratico e Fratelli d'Italia ancora in crescita, mentre affonda il Movimento 5 Stelle . Questo è in sintesi il quadro delineato dalo politico che Swg ha realizzato per il Tg La7. Primo posto per i dem che registrano il 21,5%, seguito dal partito di Giorgia Meloni con il 21,1%. Al terzo posto si piazza la Lega al 17,1%. Il M5S si ferma al 13,3%: minimo storico senza ...

Advertising

zazoomblog : Sondaggi Swg gli elettori del M5s preferiscono Conte a Di Maio: in caso di scissione il 75% starebbe con l’ex premi… - PoliticaNewsNow : Sondaggi, Swg: crescono Pd e FdI, tracollo del M5S - zazoomblog : Sondaggi Swg gli elettori del M5s preferiscono Conte a Di Maio: in caso di scissione il 75% starebbe con l’ex premi… - MericoZuccari : #DiMaioOut I sondaggi Swg hanno lo stesso valore delle 'botazioni' sulla piattaforma Rousseau. Democrazia diretta!… - tamtamdella : @TgLa7 @swg_research I sondaggi de #La7 ... sono i più ridicoli in circolazione, sullo stesso livello degli scudetti juventini!!! ?????? -