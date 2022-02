Sci alpino, Federica Brignone e un argento storico: “Continuavo a ripetermi che è solo una gara, pensavo a sciare bene” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La pista “Ice River” di Yanqing è stata degno scenario del gigante femminile odierno, valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022. Federica Brignone scala un gradino del podio rispetto al bronzo incamerato nel 2018 a PyeongChang e si piazza alle spalle della svedese Sara Hector, vincitrice con margine esiguo (+0”28). Terza posizione per l’elvetica Lara Gut-Behrami, protagonista di una grande rimonta nella seconda manche. Tanta la gioia della valdostana al parco chiuso: “Giornata incredibile, in questa stagione non ero mai riuscita a mettere insieme due manche e non trovavo mai la giusta confidenza. Sono arrivata qua e ho cercato subito il feeling con queste condizioni e con la neve, ho cercato di concentrarmi solo su quello”. VIDEO Federica Brignone argento in gigante alle Olimpiadi: ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) La pista “Ice River” di Yanqing è stata degno scenario del gigante femminile odierno, valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022.scala un gradino del podio rispetto al bronzo incamerato nel 2018 a PyeongChang e si piazza alle spalle della svedese Sara Hector, vincitrice con margine esiguo (+0”28). Terza posizione per l’elvetica Lara Gut-Behrami, protagonista di una grande rimonta nella seconda manche. Tanta la gioia della valdostana al parco chiuso: “Giornata incredibile, in questa stagione non ero mai riuscita a mettere insieme due manche e non trovavo mai la giusta confidenza. Sono arrivata qua e ho cercato subito il feeling con queste condizioni e con la neve, ho cercato di concentrarmisu quello”. VIDEOin gigante alle Olimpiadi: ...

