Rosaria Salzano | “Piazza Sant’Agostino non può rimanere così | meglio un parcheggio”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 7 febbraio 2022) di Monica De Santis “torni ad essere un”,?gestisce insieme con il marito il ristorante “Osteria dei Sapori” in vicolo Santa Maria De Domno, una traversa che collega propriocon via Dei Mercanti. Anche lei come tutti i commercianti della zona chiede una nuova destinazione d’uso della… “Il problema dei parcheggi in centro città da oltre dieci anni è diventato sempre più grande. E’ vero ora c’è ildiDella Libertà, ma non lo conoscono tutti, molti clienti dobbiamo guidarli noi per fargli capire dove andare”.dunque evidenzia, come anche altri hanno fatto nei giorni scorsi ed anche nelle precedenti ...