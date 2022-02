Reggio Emilia, operaio ucciso in un’azienda metalmeccanica: fermati due colleghi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un operaio di origine indiana è morto nel pomeriggio in un’azienda metalmeccanica a Codisotto di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione è stato aggredito e ucciso da due fratelli, suoi connazionali e operai nella stessa ditta, durante un litigio. Tutto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Guastalla e del nucleo investigativo. I presunti responsabili sarebbero stati fermati dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia. Le indagini proseguono nel massimo riserbo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Undi origine indiana è morto nel pomeriggio ina Codisotto di Luzzara, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione è stato aggredito eda due fratelli, suoi connazionali e operai nella stessa ditta, durante un litigio. Tutto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Guastalla e del nucleo investigativo. I presunti responsabili sarebbero statidai carabinieri, coordinati dalla Procura di. Le indagini proseguono nel massimo riserbo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

