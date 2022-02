Questi non sono dei «camionisti brasiliani» che «si uniscono alla lotta dei canadesi» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 29 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che mostra l’immagine di un camion rosso con delle bandiere del Brasile posto alla testa di una fila di altri tir. La foto è accompagnata da questo testo: «CANADA CHIAMA, BRASILE RISPONDE camionisti brasiliani si uniscono alla lotta dei canadesi. La rivolta tra i truckers si espande in tutto il mondo». Il riferimento è al Freedom convoy, la protesta dei camionisti andata in scena a Ottawa tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Del tema abbiamo parlato anche in una puntata del nostro podcast. Il contenuto oggetto di verifica contiene un’informazione fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto della fila di camion non mostra infatti ... Leggi su facta.news (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 29 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che mostra l’immagine di un camion rosso con delle bandiere del Brasile postotesta di una fila di altri tir. La foto è accompagnata da questo testo: «CANADA CHIAMA, BRASILE RISPONDEsidei. La rivolta tra i truckers si espande in tutto il mondo». Il riferimento è al Freedom convoy, la protesta deiandata in scena a Ottawa tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Del tema abbiamo parlato anche in una puntata del nostro podcast. Il contenuto oggetto di verifica contiene un’informazione fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto della fila di camion non mostra infatti ...

Advertising

marcotravaglio : LUIGI DI MARIO Siccome il governo Draghi è nato anzitutto per spazzare via i 5Stelle, questi non possono sostenerl… - NicolaMorra63 : Sicuramente sarà tutto regolare. Ma se si fa politica con pochi soldi e soprattutto con entusiasmo, questi problemi… - PaoloCond : Questa è gente di ?@SkySport? che sta per andare in onda contro la serata finale di ??#Sanremo2022 (share previsto… - maiohosonno1 : RT @lostinjeru: Lui ha subito un lutto gravissimo e questi lo vogliono pressare come non mai. UMANITÀ ZERO #jeru - marysole77 : @onordelvero2 D.usa le stesse argomentazioni che usavano i #solex ,non c'è malizia, non c'è intenzione di creare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Questi non Papa da Fazio, l'unica intervista impossibile è al leader 'sacro' Mario Draghi ...eresia di questi tempi, tempi nei quali la politica ha abdicato a sé stessa. E in questo dislivello tra governati e governanti il populismo facilmente spopola. "Draghi è la prova vivente che uno non ...

La chiesa riceve l'applauso del mondo nel salotto di Rai 3 Gli spunti non mancavano: i report sugli abusi del clero in Francia, Germania e Nuova Zelanda, le ... La combinazione di questi elementi ha prodotto uno storico idillio televisivo fra il vicario di ...

Quarta dose, Abrignani: "Con questi vaccini non serve" Adnkronos Incontro del Comitato misto Svizzera – UE per la ricerca e l’innovazione Berna, 04.02.2022 - Il 4 febbraio 2022 si è svolto il 26° incontro del Comitato misto Svizzera–Unione europea (UE) ed Euratom per la ricerca e l’innovazione. I partecipanti hanno passato in rassegna l ...

Proporzionale? Se non si vuole un altro papocchio occorrono alcuni requisiti Se non si vuole un altro papocchio occorre che la proporzionale abbia alcuni requisiti. Nei sistemi elettorali il veleno è nei dettagli, magari impercettibili e nascosti, che vengono infilati di ...

...eresia ditempi, tempi nei quali la politica ha abdicato a sé stessa. E in questo dislivello tra governati e governanti il populismo facilmente spopola. "Draghi è la prova vivente che uno...Gli spuntimancavano: i report sugli abusi del clero in Francia, Germania e Nuova Zelanda, le ... La combinazione dielementi ha prodotto uno storico idillio televisivo fra il vicario di ...Berna, 04.02.2022 - Il 4 febbraio 2022 si è svolto il 26° incontro del Comitato misto Svizzera–Unione europea (UE) ed Euratom per la ricerca e l’innovazione. I partecipanti hanno passato in rassegna l ...Se non si vuole un altro papocchio occorre che la proporzionale abbia alcuni requisiti. Nei sistemi elettorali il veleno è nei dettagli, magari impercettibili e nascosti, che vengono infilati di ...