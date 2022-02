Pechino 2022: Arianna Fontana da leggenda nello short track, è ancora oro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l’argento con la staffetta mista, la pattinatrice si impone nella finale dei 500 metri, come quattro anni fa a Pyeongchang: è la sua decima medaglia olimpica (nessuno come lei in questo sport), per l’Italia il primo trionfo a questi Giochi Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l’argento con la staffetta mista, la pattinatrice si impone nella finale dei 500 metri, come quattro anni fa a Pyeongchang: è la sua decima medaglia olimpica (nessuno come lei in questo sport), per l’Italia il primo trionfo a questi Giochi

