Pattinaggio artistico | Pechino 2022 | Kamila Valieva consegna l’oro nel team event alla Russia | argento per gli Stati Uniti

Advertising

sportface2016 : #Pechino2022, #pattinaggioartistico #FigureSkating: oro alla #Russia, sul podio anche Stati Uniti e Giappone… - zazoomblog : Pattinaggio artistico Pechino 2022: sorpresa nella danza al team event. Vincono Chock-Bates secondi Sinitsina-Katsa… - zazoomblog : Pattinaggio artistico Pechino 2022: Mishina-Galliamov spingono la Russia verso l’oro nel team event - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: la Russia allunga in testa gli Usa si aggrappano a… - zazoomblog : Pattinaggio artistico Pechino 2022: Mishina-Galliamov spingono la Russia verso l’oro nel team event - #Pattinaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

Malgrado il problema e i due punti detrazione i detentori del titolo iridato sono comunque riusciti a raccogliere 145.20 (74.97, 72.23) , ben sei lunghezze in più dei sempre più in crescita Riku Miura ...- Tra 20 circa inizia la terza e ultima giornata di gare del Team Event diai giochi Olimpici di Pechino 2022 CURLING - La mentalità vincente questi due ...Rispettando i favori del pronostico la Russia ha vinto la medaglia d’oro nel team event, prima prova del calendario di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino 2022. Una vittoria maturata ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...