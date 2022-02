Palermo-Montecarlo, fissata la data: ecco il bando di regata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con il ricordo ancora vivo di una straordinaria ed emozionante 16ma edizione, al Circolo della Vela Sicilia si lavora alacremente in vista della prossima Palermo-Montecarlo, l’attesa regata d’altura organizzata dal club siciliano impegnato al fianco del Team Luna Rossa Prada Pirelli anche nella prossima sfida all’America’s Cup. Palermo-Montecarlo: partenza il 19 agosto Già fissata la data, anticipata di qualche giorno rispetto al passato per evitare sovrapposizioni con il Campionato Italiano d’Altura, con partenza venerdì 19 agosto dal golfo di Mondello sulla classica rotta tra la Sicilia e il Principato di Monaco, intermezzata dal passaggio per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo. E’ già pronto il bando di regata, disponibile on ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con il ricordo ancora vivo di una straordinaria ed emozionante 16ma edizione, al Circolo della Vela Sicilia si lavora alacremente in vista della prossima, l’attesad’altura organizzata dal club siciliano impegnato al fianco del Team Luna Rossa Prada Pirelli anche nella prossima sfida all’America’s Cup.: partenza il 19 agosto Giàla, anticipata di qualche giorno rispetto al passato per evitare sovrapposizioni con il Campionato Italiano d’Altura, con partenza venerdì 19 agosto dal golfo di Mondello sulla classica rotta tra la Sicilia e il Principato di Monaco, intermezzata dal passaggio per un “gate” posto di fronte a Porto Cervo. E’ già pronto ildi, disponibile on ...

