Pagelle Salernitana-Spezia 2-2 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ledi2-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiquattresima giornata di. All’Arechi succede di tutto nel primo tempo: due gol su punizione di Verdi (c’era già riuscito nel 2015) e due rigori per gli ospiti col Var trasformati da Manaj e Verde. Nella ripresa ritmi alti ed entrambe provano a vincerla, ma non muta il parziale. Di seguito iai protagonisti.(4-3-1-2): Sepe 6; Mazzocchi 6.5 (37’ st Gyomber sv), Dragusin 6, Fazio 6, Ranieri 6; L. Coulibaly 6.5, Radovanovic 6, Kastanos 6 (20’ st Perotti 6.5); Verdi 7.5 (20’ st Bohinen 6); Mousset 4.5 (1’ st Djuric 6), Ribery 5.5 (31’ st Mikael sv). In panchina: Belec, Jaroszynski, ...