Nuove regole quarantena DAD per la scuola febbraio 2022 | cosa cambia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 febbraio 2022) I numeri dei contagi in Italia restano ancora molto alti ma la situazione sembra essere sotto controllo. Se è vero che ci sono tanti positivi, è vero che le persone che si ammalano e necessitano di cure serie in ospedale sono poche, la maggior parte non vaccinate. Siamo oltre l’80% della soglia di popolazione vaccinata e quindi, si allentano anche le misure legate alla, anche per quello che riguarda la. A un mese dal rientro in classe, che per molti avrebbe dovuto significare l’inizio di una nuova catastrofe, i dati danno ragione al Governo che ha optato per il rientro in classe in presenza senza Dad. Didattica a distanza che ci sarà sempre meno nelle prossime settimane. Con l’entrata in vigore delledisposte dal decreto approvato il 2, centinaia di classi ...