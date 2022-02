Michel | dopo 4 anni torna a camminare grazie a elettrodi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) –Roccati, trentenne italiano, èto aa una nuova tecnologia che gli è stata impiantata, controllata da intelligenza artificiale. Un elettrodo stimola con impulsi elettrici il suo midollo danneggiato. E oracammina anche per un chilometro, può restare in piedi per due ore, e insieme ad altri 2 pazienti è diventato protagonista di una prima scientifica. L'articolo proviene da Italia Sera.

cinque mesi di riabilitazione, tuttavia, i nostri pazienti erano in grado di compiere azioni ... "I primi passi sono stati davvero incredibili " commentaRoccati, uno dei tre pazienti ad ...PROSSIMO PASSO? IMPIANTO CON IPHONE OraRoccati riesce a camminare anche per un chilometro, può restare in piedi per due ore. Infatti, ha dovuto affrontare un allenamento intensol'...Ma Michel Roccati, 30enne di Torino, non si è perso d'animo e grazie alla sua straordinaria tenacia e all'aiuto di Scienza e Medicina, oggi è di nuovo in piedi ed è tornato a camminare dopo la ...Finita la convalescenza post-operatoria Michel è andato nei laboratori Epfl, «dopo appena un giorno di addestramento ho mosso i primi passi e poco dopo camminavo», spiega con un pò di emozione. «Sul ...