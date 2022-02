Marocco: oggi i funerali del piccolo Rayan (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono previsti oggi in Marocco i funerali del piccolo Rayan, il bimbo caduto in un pozzo martedì scorso e il cui corpicino senza vita è stato estratto sabato sera, dopo una maratona di soccorsi. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono previstiindel, il bimbo caduto in un pozzo martedì scorso e il cui corpicino senza vita è stato estratto sabato sera, dopo una maratona di soccorsi. Il ...

Pontifex_it : In mezzo a tante brutte notizie, ci sono cose belle. Vorrei oggi menzionarne due: una, nel Marocco, dove tutto un p… - DSantanche : Abbiamo pregato e sperato nel miracolo. La gioia di saperti vivo è stata un'illusione strappata via velocemente. Og… - Agenzia_Ansa : Il capo dei soccorritori del bambino caduto nel pozzo in Marocco dice: 'Ryan è vivo, lo tireremo fuori oggi' #ANSA… - legenrehumain : RT @fanpage: Si terranno oggi #7febbraio i funerali di Rayan, il bambino di cinque anni morto poco dopo essere estratto da un pozzo, in Mar… - CatelliRossella : Povero piccolo?? Marocco: oggi i funerali del piccolo Rayan - Africa - ANSA -