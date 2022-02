M5s, Conte ancora contro Di Maio: 'Non possiamo tollerare guerre di logoramento' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il post - Quirinale ha lasciato una serie di tensioni all'interno dei vari schieramenti politici: a destra Meloni - Salvini, mentre a sinistra, Conte - Di Maio, che sembrano non cessare. Non possiamo ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il post - Quirinale ha lasciato una serie di tensioni all'interno dei vari schieramenti politici: a destra Meloni - Salvini, mentre a sinistra,- Di, che sembrano non cessare. Non...

Advertising

fattoquotidiano : #M5s, per evitare il “processo” dinanzi agli iscritti, l’ex capo si dimette dal suo ruolo. Ma il leader replica: “D… - Ettore_Rosato : Tra Conte e Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta di M5s Problemi loro ma le lotte intestine non p… - petergomezblog : M5S, Di Maio lascia il Comitato di garanzia. La lettera a Conte e Grillo: “Sostengo il nuovo corso, ma voglio la li… - Rayorebeld : RT @danilopaparelli: Il #M5S è a rischio divisione, tra chi segue la corrente #Conte e chi quella #DiMaio - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: M5s, Conte: “Doverosa l’uscita di Di Maio dal comitato. No a guerre di logoramento interno. Terzo mandato? Coinvolgere… -