LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: alle 7.45 si parte, Brignone sfida Hector (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.22 La classifica della prima manche: 1 6 506399 Hector Sara 1992 SWE 57.56 2 8 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 57.86 0.303 3 297601 Brignone Federica 1990 ITA 57.98 0.42 4 9 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 58.48 0.92 5 11 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 58.58 1.02 6 21 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 58.81 1.25 7 4 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 58.93 1.37 8 14 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 59.07 1.51 9 2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 59.19 1.63 10 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 59.21 1.65 11 12 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 59.24 1.68 12 24 516562 RAST Camille 1999 SUI 59.29 1.73 13 15 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 59.34 1.78 13 1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 59.34 1.78 15 28 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 59.39 1.83 16 20 565401 BUCIK Ana 1993 ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.22 La classifica della prima manche: 1 6 506399Sara 1992 SWE 57.56 2 8 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 57.86 0.303 3 297601Federica 1990 ITA 57.98 0.42 4 9 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 58.48 0.92 5 11 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 58.58 1.02 6 21 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 58.81 1.25 7 4 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 58.93 1.37 8 14 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 59.07 1.51 9 2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 59.19 1.63 10 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 59.21 1.65 11 12 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 59.24 1.68 12 24 516562 RAST Camille 1999 SUI 59.29 1.73 13 15 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 59.34 1.78 13 1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 59.34 1.78 15 28 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 59.39 1.83 16 20 565401 BUCIK Ana 1993 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: seconda manche spostata alle 7.45 - #alpino #Gigante #donne… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Feuz oro Clarey 2° a 41 anni. Paris manca la medaglia - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: subito fuori Innerhofer - #alpino #Discesa #Olimpiadi #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Mayer fa il vuoto tra poco Paris - #alpino #Discesa #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: subito fuori Innerhofer - #alpino #Discesa #Olimpiadi #DIRETTA: -