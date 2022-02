LIVE Pattinaggio artistico, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: la Russia allunga in testa, il Giappone risale (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.02: Si chiude il segmento di gara con la coppia cinese formata da Cheng Peng e Yang Jin. Cheng Peng è nata a Harbin 24 anni fa, Yang Jin è nato a Harbin 27 anni fa. Si allenano a Pechino sotto la guida di Hongbo Zhao, Wei Zhang, Jinlin Guan. Sono stati 17mi ai Giochi di PyeongChang, secondi al Four Continents del 2020, quinti ai Mondiali dello scorso anno. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna sonora di The Banquet: Exile To Snowy West di Tan Dun, Only For Love di Tan Dun e Sword Dance di Tan Dun 2.59: Caduta proprio in chiusura di programma per i russi Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov, punteggio di 145.20 (74.97+72.23) che vale il primo posto provvisorio 2.57: Bene il triplo Toeloop in parallelo, bene il triplo Rittberger lanciato, caduta nell’ultimo sollevamento, senza conseguenze 2.55: ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.02: Si chiude il segmento di gara con la coppia cinese formata da Cheng Peng e Yang Jin. Cheng Peng è nata a Harbin 24 anni fa, Yang Jin è nato a Harbin 27 anni fa. Si allenano a Pechino sotto la guida di Hongbo Zhao, Wei Zhang, Jinlin Guan. Sono stati 17mi ai Giochi di PyeongChang, secondi al Four Continents del 2020, quinti ai Mondiali dello scorso anno. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna sonora di The Banquet: Exile To Snowy West di Tan Dun, Only For Love di Tan Dun e Sword Dance di Tan Dun 2.59: Caduta proprio in chiusura di programma per i russi Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov, punteggio di 145.20 (74.97+72.23) che vale il primo posto provvisorio 2.57: Bene il triplo Toeloop in parallelo, bene il triplo Rittberger lanciato, caduta nell’ultimo sollevamento, senza conseguenze 2.55: ...

