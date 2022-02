Advertising

webecodibergamo : Lella Costa: in scena al Teatro Donizetti 100 donne valorose - salvodimartino6 : @Enrico__Costa @lella_50 Peccato, però, che avete appena approvato una riforma del processo civile che consente di… - cremaonline : #Crema, san Domenico. Sul palco #LellaCosta, il coraggio e l'importanza di essere donna - IlNuovoTorrazzo : Teatro San Domenico. Domenica Lella Costa, ultimissimi biglietti - varesenews : Una e cento donne: Lella Costa porta in scena l’inventiva femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Lella Costa

Crem@ on line

E, Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, con Serena Dandini e, sabato 12 marzo alle ore 21. "Basterà inviare una mail a eventi@bpc.bcc.it o comunicazione@bpc.bcc.it entro lunedì ...Ecco cosa vedere - Tutte le informazioni GALLARATE - Una e cento donne:porta in scena l'inventiva femminile. Alle Arti lo spettacolo Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, una ...Da martedì 8 a domenica 13 febbraio (ore 20.30; domenica ore 15.30), Lella Costa, nell’ambito della Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti, porta in scena al Teatro Donizetti «Se non ...Solo che non rientrano in questo spettacolo». La premessa di Lella Costa è fondamentale, per capire come il suo monologo «Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione» — attesissimo al ...