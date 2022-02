Leicester, un tifoso entra in campo e picchia gli avversari (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Brutto episodio in FA Cup Bruttissimo episodio di violenza in Nottingham Forest–Leicester di FA Cup. Sul risultato di 3-0 un tifoso è entrato in campo per aggredire i giocatori del Forest mentre stavano festeggiando la rete appena siglata. Il Leicester, da parte sua, si è scusato tramite un comunicato per il fatto accaduto. Per l’uomo in questione è già scattato il DASPO a vita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Brutto episodio in FA Cup Bruttissimo episodio di violenza in Nottingham Forest–di FA Cup. Sul risultato di 3-0 unto inper aggredire i giocatori del Forest mentre stavano festeggiando la rete appena siglata. Il, da parte sua, si è scusato tramite un comunicato per il fatto accaduto. Per l’uomo in questione è già scattato il DASPO a vita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Leicester, un tifoso picchia gli avversari - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Follia in Inghilterra: tifoso del #Leicester invade il campo e aggredisce a pugni i giocatori del Forest, VIDEO https://t.co… - cmdotcom : Follia in Inghilterra: tifoso del #Leicester invade il campo e aggredisce a pugni i giocatori del Forest, VIDEO… - zazoomblog : Follia in Inghilterra: tifoso del Leicester invade il campo e aggredisce a pugni i giocatori del Forest VIDEO -… - Fede__Mere : RT @calcioinglese: Il Forest ha travolto il Leicester 4-1, eliminandolo dalla FA Cup e vincendo il derby. Vittoria presa non benissimo da… -