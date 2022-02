Incidente sulla Pontina, traffico e rallentamenti: 5 chilometri di code verso Roma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Inizia oggi una nuova settimana e ricominciano anche i disagi sulla SS 148 Pontina. Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un Incidente in direzione Roma che sta causando pesanti rallentamenti tra Ardea e Aprilia. Lo scontro, di cui ancora non si conosce l’esatta dinamica, è avvenuto all’altezza di Ardea a pochi metri dallo svincolo per via Laurentina. Al momento si registrano circa 5 chilometri di code in direzione della Capitale. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Inizia oggi una nuova settimana e ricominciano anche i disagiSS 148. Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato unin direzioneche sta causando pesantitra Ardea e Aprilia. Lo scontro, di cui ancora non si conosce l’esatta dinamica, è avvenuto all’altezza di Ardea a pochi metri dallo svincolo per via Laurentina. Al momento si registrano circa 5diin direzione della Capitale. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

