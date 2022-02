GF VIP: Jessica e Barù sempre più vicini (VIDEO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) GF VIP: Jessica e Barù sempre più vicini. Aumenta l’intesa tra i due nonostante le titubanze di lui nell’avere una storia sotto i riflettori della casa. Al Grande Fratello Vip le emozioni non mancano e i fan della coppia hanno vissuto in diretta un momento di grande intesa tra Jessica e Barù. Lui pare non … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 7 febbraio 2022) GF VIP:più. Aumenta l’intesa tra i due nonostante le titubanze di lui nell’avere una storia sotto i riflettori della casa. Al Grande Fratello Vip le emozioni non mancano e i fan della coppia hanno vissuto in diretta un momento di grande intesa tra. Lui pare non … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

tuttopuntotv : GF Vip, Barù svela i suoi sentimenti per Jessica. Ecco cosa ha detto #GFVip6 #GFVip #jeru #jessvip #baru #solex… - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran è convinta che Jessica Selassié stia soffocando Barù, le altre Vippone la rimproverano: “Stav… - cursedww : a me del gf vip purtroppo non interessa, ma di barù e jessica purtroppo sì - BredaCerna : @gf_vip_news @AdrianaVolpeTV @AdrianaVolpeTV facci questo piacere di asfaltare Davide che è proprio cattivo con Je… - zazoomblog : Gf Vip Soleil attacca Jessica: “Fa proprio ridere si imbosca il cibo e …” (VIDEO) - #Soleil #attacca #Jessica:… -