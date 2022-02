GF Vip, Delia si dichiara a Soleil: “Posso dirtelo? Mi fai impazzire!” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nelle ultime ore nella Casa del GF Vip 6 il rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge sembra essere radicalmente cambiato. Complice la festa alcolica di sabato, le due donne – rispettivamente moglie e “amica speciale” di Alex Belli – si sono avvicinate e confidate. Tra chiacchiere, abbracci e risate, alla fine Delia se n’è uscita con parole molto forti nei confronti di quella che sembrava essere la sua nemica giurata in amore. “No, va beh, ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro. Posso dirtelo davvero?” ha dichiarato come un fiume in piena, “e lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro… mi fai impazzire! Sì, inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nelle ultime ore nella Casa del GF Vip 6 il rapporto traDuran eSorge sembra essere radicalmente cambiato. Complice la festa alcolica di sabato, le due donne – rispettivamente moglie e “amica speciale” di Alex Belli – si sono avvicinate e confidate. Tra chiacchiere, abbracci e risate, alla finese n’è uscita con parole molto forti nei confronti di quella che sembrava essere la sua nemica giurata in amore. “No, va beh, ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro.davvero?” hato come un fiume in piena, “e lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro… mi faiSì, inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché ...

Giornaleditalia : #grandefratello Grande Fratello Vip, il gioco della mela: scatta il bacio fra Delia, Soleil, Gianluca e Antonio? VI… - sunsetl87942354 : @gf_vip_news Non ci frega nulla.. A sto punto meglio Davide di Delia - Ceffe7 : RT @CaspiTerina1: Sono le ultime ore per votare Queen Delia! Create account e votate come fosse il vostro vip preferito! #gfvip - CaspiTerina1 : Sono le ultime ore per votare Queen Delia! Create account e votate come fosse il vostro vip preferito! #gfvip - blogtivvu : “Delia? Spero non arrivi in finale! L’amicizia con Soleil è strategia”, l’affondo di Jessica al GF Vip -