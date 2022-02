GF Vip, Antonio Medugno perde le staffe con Sophie: “Esci tre ore al giorno” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip. Ultimamente, le discussioni sono all’ordine del giorno e stanno coinvolgendo quasi tutti i concorrenti della sesta edizione. Anche Antonio Medugno, questa volta, ha preso parte a un litigio. Tutto è nato a causa del travagliato rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Alla fine, Antonio ha espresso il suo pensiero sull’atteggiamento di Sophie. Quest’ultima, però, non si è lasciata intimidire e ha risposto per le rime. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6: quando va in onda e dove vederlo in TV e streaming GF Vip, in casa scoppia il putiferio: duro litigio tra Alessandro e Sophie Alessandro Basciano si è trovato nuovamente al centro della bufera. Nelle ultime ore, infatti, è stato accusato di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip. Ultimamente, le discussioni sono all’ordine dele stanno coinvolgendo quasi tutti i concorrenti della sesta edizione. Anche, questa volta, ha preso parte a un litigio. Tutto è nato a causa del travagliato rapporto tra Alessandro Basciano eCodegoni. Alla fine,ha espresso il suo pensiero sull’atteggiamento di. Quest’ultima, però, non si è lasciata intimidire e ha risposto per le rime. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6: quando va in onda e dove vederlo in TV e streaming GF Vip, in casa scoppia il putiferio: duro litigio tra Alessandro eAlessandro Basciano si è trovato nuovamente al centro della bufera. Nelle ultime ore, infatti, è stato accusato di ...

guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - CHE DELUSIONE ANTONIO E GIANLUCA Entrati nella casa da poco signorili e carini sembravan… - blogtivvu : “Ma come ti permetti?”, Antonio Medugno critica Sophie Codegoni: lo sfogo al GF Vip - Vincenz67886405 : @GrandeFratello In questa serata di festa per l'ennesima volta hanno fatto parlare di sé per maleducazione e incivi… - fandomflirty : Il coach Antonio pronto per allenare i vip per il momento fit express. Ps: quando diventerai personal trainer vogli… - LIANAMAZZANTI : @GrandeFratello Meraviglioso kabir,cretini i 3 Ales,Antonio,e Gia.luca,poca testa in 3 prendono in giro Kabir, solo… -