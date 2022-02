D’Amico: «Insigne ha parlato con Mancini, il suo trasferimento in Canada non crea problemi al Ct» (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Gr Parlamento, a La Politica Nel Pallone, è intervenuto Andrea D’Amico, noto procuratore ed intermediario dell’operazione Insigne per il Toronto. Proprio sulla situazione di Lorenzo le sue dichiarazioni. Il trasferimento di Insigne nel campionato nordamericano non crea nessun problema a Mancini. Il ragazzo ha parlato con il ct dell Nazionale prima di prendere questa decisione. Anche e soprattutto perché è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra azzurra. Sulla trattativa. L’idea è nata dopo l’Europeo. Col presidente Manning abbiamo stabilito delle priorità, Lorenzo era la prima. Se Insigne aveva altre offerte? Non sono il suo agente, ma so che c’erano diverse squadre interessate. Nessuna offerta però, per quantità e qualità, era ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Gr Parlamento, a La Politica Nel Pallone, è intervenuto Andrea, noto procuratore ed intermediario dell’operazioneper il Toronto. Proprio sulla situazione di Lorenzo le sue dichiarazioni. Ildinel campionato nordamericano nonnessun problema a. Il ragazzo hacon il ct dell Nazionale prima di prendere questa decisione. Anche e soprattutto perché è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra azzurra. Sulla trattativa. L’idea è nata dopo l’Europeo. Col presidente Manning abbiamo stabilito delle priorità, Lorenzo era la prima. Seaveva altre offerte? Non sono il suo agente, ma so che c’erano diverse squadre interessate. Nessuna offerta però, per quantità e qualità, era ...

