Covid oggi Sardegna, 1.440 contagi e 10 morti: bollettino 7 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.440 i nuovi contagi Covid oggi 7 febbraio in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 10 morti. Dei nuovi casi, 856 sono stati diagnosticati con antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7454 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 ( – 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 363 (+ 2 ) e 28.430 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 652). Lo comunica la Regione Sardegna. Dei 10 decessi: due donne 82 e 94 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; tre uomini di 62, 73, 78 anni e una donna di 92, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 57 e 66 anni e una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.440 i nuoviin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 10. Dei nuovi casi, 856 sono stati diagnosticati con antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7454 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 ( – 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 363 (+ 2 ) e 28.430 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 652). Lo comunica la Regione. Dei 10 decessi: due donne 82 e 94 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; tre uomini di 62, 73, 78 anni e una donna di 92, residenti nella provincia del Sud; due uomini di 57 e 66 anni e una ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - cammisa_massimo : RT @Robdelirob: Inizia la giostra? 'Tangenti appalti Covid, perquisizioni in uffici Regione Puglia • Imola Oggi' - Mariang47614228 : RT @LucianoCannito: Greenpass tra un po’ anche per respirare, numeri gonfiati di decessi covid per triplicare il contributo statale, giro d… -