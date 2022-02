Costantino Della Gherardesca, la commovente lettera per la madre appena scomparsa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Barù nella casa del GF Vip ha confessato a Soleil Sorge Della morte di sua nonna. Il gieffino ha spiegato che gli autori gliel’hanno comunicato in confessionale ed ha aggiunto che non vuole dirlo agli altri gieffini per evitare false dimostrazioni d’affetto. Ieri sera è intervenuto anche Costantino Della Gherardesca, che ha salutato sua madre con una bellissima lettera pubblicata sul suo profilo. “Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella @oppily . Lei era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 febbraio 2022) Barù nella casa del GF Vip ha confessato a Soleil Sorgemorte di sua nonna. Il gieffino ha spiegato che gli autori gliel’hanno comunicato in confessionale ed ha aggiunto che non vuole dirlo agli altri gieffini per evitare false dimostrazioni d’affetto. Ieri sera è intervenuto anche, che ha salutato suacon una bellissimapubblicata sul suo profilo. “Miaera la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella @oppily . Lei era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere ...

