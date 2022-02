Como, anziana trovata morta in casa: “Cadavere lì da almeno due anni” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dramma della solitudine molto più inquietante di altri, quello di una donna trovata Cadavere nella sua abitazione a Como. Si tratta di una 70enne originaria di Erba e residente nella città lombarda: il suo corpo è stato trovato venerdì scorso, in uno stato di decomposizione così avanzato da far indurre gli investigatori che il decesso possa risalire ad almeno due anni fa. Secondo quanto riporta Il Mattino, la donna viveva da sola, ma risulta incredibile come in tutto questo tempo nessuno si sia interessato alla sua sorte. L’anziana aveva venduto la sua villetta da tempo ad uno svizzero, mantenendo comunque il diritto di usufrutto. L’uomo versava regolarmente dei soldi alla 70enne e, dalle prime ricostruzioni, aveva cercato di mettersi in contatto con lei negli ultimi mesi, ma non si ... Leggi su zon (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dramma della solitudine molto più inquietante di altri, quello di una donnanella sua abitazione a. Si tratta di una 70enne originaria di Erba e residente nella città lombarda: il suo corpo è stato trovato venerdì scorso, in uno stato di decomposizione così avanzato da far indurre gli investigatori che il decesso possa risalire adduefa. Secondo quanto riporta Il Mattino, la donna viveva da sola, ma risulta incredibile come in tutto questo tempo nessuno si sia interessato alla sua sorte. L’aveva venduto la sua villetta da tempo ad uno svizzero, mantenendo comunque il diritto di usufrutto. L’uomo versava regolarmente dei soldi alla 70enne e, dalle prime ricostruzioni, aveva cercato di mettersi in contatto con lei negli ultimi mesi, ma non si ...

