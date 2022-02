Cappotti e scontrini

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 febbraio 2022) È del tutto inutile scomodare pavlovianamente Gogol’, ma la storia del cappotto della senatrice Cinque Stelle, che prima denuncia il furto e una settimana dopo riceve la telefonata dei commessi che l’hanno ritrovato caduto dietro un divano, è una parabola politica fatta e finita. C’è la grandezza tragica dell’uomo (anzi, donna) qualunque che indossa il soprabito buono per fare il proprio ingresso nelle istituzioni ma finisce per uscirne senza. C’è il populismo istintivo dell’indignazione collettiva (i politici, si sa, sono tutti ladri, e ladri di), della denuncia che lancia sui social confusi sospetti in assenza di prove. C’è un’implicita, sostanziale sfiducia nelle capacità cognitive dei parlamentari, dietro l’espressione del dubbio che qualcuno abbia potuto prendere il cappotto scambiandolo erroneamente per il proprio, come in prima elementare. C’è ...