Brentford | arrivato Eriksen | pronto per il primo allenamento

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Christiana Londra:per la sua nuova avventura calcistica al. Il club inglese ha infatti postato sui suoi profili social le foto del calciatore. Il danese, ex Inter, ad Euro 2020 ha tenuto col fiato sospeso appassionati e non dopo il malore avuto nella sfida d’esordio di Euro 2020 contro la Finlandia. Dopo l’intervento chirurgico, con tanto di defibrillatore cardiaco impiantato,ha ricevuto l’ok per tornare a giocare e dovrebbe svolgere ilcon ilnella giornata di lunedì 7 febbraio. “He’s here and he’s perfect” (“Lui è qui ed è perfetto“) ha twittato la squadra londinese. SportFace.

sportface2016 : Christian #Eriksen è arrivato a Londra: il danese è pronto per il primo allenamento con il #BrentfordFC - cliexit_ : Ok credo sia arrivato il momento di seguire il Brentford su tutti i social. -

