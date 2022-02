Borussia Dortmund | ufficiale | Sule arriva in estate dal Bayern Monaco

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il, ha già pronto il colpo per la prossima stagione. Niklas, difensore centrale del, in scadenza a fine stagione, che nei mesi scorsi ha discusso a lungo per il proprio rinnovo con il club bavarese. “Siamo lieti di essere in grado di ingaggiare un giocatore della Nazionale tedesca, e di trattenerlo per i prossimi quattro anni“. Queste le parole di Michael Zorc, DS del. Mentre il suo successore Sebastian Kehl si esprime così a riguardo: “Niklas ci ha mostrato di essere molto interessato al nostro club. Ha molta esperienza, calma, capacità di costruire il gioco. Ha inoltre il fisico necessario per far parte del nostro club dalla prossima“. SportFace.