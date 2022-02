Blanco bacia la fidanzata dopo Sanremo, i video della festa privata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Blanco è da tempo fidanzato con una ragazza che si chiama Giulia Lisioli e che i fan hanno potuto vedere per la prima volta ai Seat Music Awards della scorsa estate. La Lisioli è sempre rimasta al suo fianco ed è nella vita del cantante tutt’ora, dato che era presente all’Ariston quando ha vinto ed è stata immortalata anche alla festa privata tenuta nell’hotel dove hanno soggiornato i due artisti durante la settimana sanremese. Eccoli mentre amoreggiano: pic.twitter.com/16sKJcVQxo — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 7, 2022 Durante la conferenza stampa post vittoria, il cantante ha parlato anche dei suoi genitori: “Ho abbracciato i miei genitori perché quando ero piccolino li facevo dannare e vederli così emozionati è stata una grande soddisfazione! Glielo dovevo. Mio papà quando ha sentito Brividi per la prima volta ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 febbraio 2022)è da tempo fidanzato con una ragazza che si chiama Giulia Lisioli e che i fan hanno potuto vedere per la prima volta ai Seat Music Awardsscorsa estate. La Lisioli è sempre rimasta al suo fianco ed è nella vita del cantante tutt’ora, dato che era presente all’Ariston quando ha vinto ed è stata immortalata anche allatenuta nell’hotel dove hanno soggiornato i due artisti durante la settimana sanremese. Eccoli mentre amoreggiano: pic.twitter.com/16sKJcVQxo — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 7, 2022 Durante la conferenza stampa post vittoria, il cantante ha parlato anche dei suoi genitori: “Ho abbracciato i miei genitori perché quando ero piccolino li facevo dannare e vederli così emozionati è stata una grande soddisfazione! Glielo dovevo. Mio papà quando ha sentito Brividi per la prima volta ...

