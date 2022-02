Atalanta, alta tensione nel club: Zapata rischia un lunghissimo stop! (Di martedì 8 febbraio 2022) In casa Atalanta nelle ultime ore sta sorgendo un putiferio! Sotto l’occhio del ciclone il rientro di Duvan Zapata. O meglio, il rientro affrettato del Panterone. Come ricordiamo, Duvan Zapata era stato fermo ai box per un altro guaio muscolare. Per l’ultima partita, quella contro il Cagliari, sembrava esser recuperato ed essere a disposizione. Ma stando agli ultimi retroscena, così non sarebbe: il colombiano ora rischia un lunghissimo stop! Atalanta, l’infortunio di Zapata rischia di essere più serio del previsto: alta tensione nel club! Atalanta, Duvan Zapata, infortunio Sembrava davvero che l’Atalanta avesse potuto ... Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022) In casanelle ultime ore sta sorgendo un putiferio! Sotto l’occhio del ciclone il rientro di Duvan. O meglio, il rientro affrettato del Panterone. Come ricordiamo, Duvanera stato fermo ai box per un altro guaio muscolare. Per l’ultima partita, quella contro il Cagliari, sembrava esser recuperato ed essere a disposizione. Ma stando agli ultimi retroscena, così non sarebbe: il colombiano oraun, l’infortunio didi essere più serio del previsto:nel, Duvan, infortunio Sembrava davvero che l’avesse potuto ...

