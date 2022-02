WWE: Sono stati registrati numerosi segmenti per la terapia di Alexa Bliss (Di domenica 6 febbraio 2022) Il mese scorso Alexa Bliss ha fatto il suo attesissimo ritorno in WWE, dove mancava dallo scorso settembre, quando a Extreme Rules perse contro Charlotte Flair. La sua bambola Lilly venne distrutta e ciò mandò su tutte le furie l’ex campionessa femminile, da allora scomparsa dagli schermi. Dal momento del suo ritorno, la Bliss è stata impegnata in alcune sessioni di terapia con uno psicologo e sembra che la WWE abbia intenzione di far continuare questi segmenti ancora per un po’. Le indiscrezioni Secondo Fightful Select, la federazione avrebbe registrato e prodotto 9 segmenti per Alexa, ma tutto potrebbe variare in base al gradimento del pubblico:“Sono stati registrati e prodotti nove ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 6 febbraio 2022) Il mese scorsoha fatto il suo attesissimo ritorno in WWE, dove mancava dallo scorso settembre, quando a Extreme Rules perse contro Charlotte Flair. La sua bambola Lilly venne distrutta e ciò mandò su tutte le furie l’ex campionessa femminile, da allora scomparsa dagli schermi. Dal momento del suo ritorno, laè stata impegnata in alcune sessioni dicon uno psicologo e sembra che la WWE abbia intenzione di far continuare questiancora per un po’. Le indiscrezioni Secondo Fightful Select, la federazione avrebbe registrato e prodotto 9per, ma tutto potrebbe variare in base al gradimento del pubblico:“e prodotti nove ...

