Vlahovic + Zakaria | l’esordio è da sogno | la Juventus torna al quarto posto

(Di domenica 6 febbraio 2022) Un esordio da: subito protagonisti, i due nuovi acquisti del mercato di gennaio sono stati decisivi. Tre punti importanti per lanella sfida della 24esima giornata del campionato di Serie A, vittoria contro l’Hellas Verona. Laentra in campo con la giusta cattiveria e passa in vantaggio con un gol di…: pallonetto perfetto dell’ex Fiorentina che si presenta con il botto. La compagine di Allegri tiene il pallino del gioco, l’Hellas Verona fa molta fatica anche a causa delle tante assenze. Lacontrolla e trova il gol del raddoppio nel secondo tempo con…: inserimento perfetto del nuovo centrocampista e tiro preciso. Finisce 2-0, lasi rilancia sempre di ...

APPROFONDIMENTI Juventus - Verona 2 - 0, pagelle:alla Sivori, emozione, Morata, che segnale La Juventus ha così battuto il Verona per 2 - 0 nella gara valida per la 24ª giornata di ...La Juventus batte 2 a 0 il Verona grazie ai gol die diche sono appena arrivati nel club bianconero. Con questa vittoria all' Allianza Stadium la Juventus sale al quarto posto con 45 punti. IL TABELLINO TORINO, 06 FEB - Juventus - ...All’Allianz Stadium è 2-0 per i bianconeri, in gol con gli ultimi acquisti, Vlahovic e Zakaria. Nelle ore che precedono la partita, il Verona perde per infortunio Caprari e Faraoni. Assenze ...Non passa neanche un quarto d'ora e Vlahovic sigla la sua prima rete con la maglia bianconera, seguito nella ripresa dall'altro colpo del mercato invernale Zakaria. JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; ...