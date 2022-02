“Una puzza nauseabonda”: vita impossibile per Meghan e Harry. Cosa succede a casa dei Sussex? (Di domenica 6 febbraio 2022) Il duca e la duchessa del Sussex devono fare i conti con un odore nauseabondo che proviene da una palude d’acqua salata a poca distanza dalla loro super villa in California. Da quando si sono trasferiti nella loro abitazione di Montecito, in California, il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno un grosso problema: si tratta dell’odore che emana l’Andree Clark Bird Refuge, costruito su una palude di acqua salata di circa 17 ettari, come riporta anche il Mirror. LEGGI ANCHE => Meghan e Harry “cacciati” dalla festa di Carlo? Ecco Cosa dice la lettura delle labbra Ma non sono solo i Sussex a dover sopportare questa situazione. La terribile puzza rovina anche le giornate di molti altri residenti della zona, compresi “vip” ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 6 febbraio 2022) Il duca e la duchessa deldevono fare i conti con un odore nauseabondo che proviene da una palude d’acqua salata a poca distanza dalla loro super villa in California. Da quando si sono trasferiti nella loro abitazione di Montecito, in California, il principee sua moglie,Markle, hanno un grosso problema: si tratta dell’odore che emana l’Andree Clark Bird Refuge, costruito su una palude di acqua salata di circa 17 ettari, come riporta anche il Mirror. LEGGI ANCHE =>“cacciati” dalla festa di Carlo? Eccodice la lettura delle labbra Ma non sono solo ia dover sopportare questa situazione. La terribilerovina anche le giornate di molti altri residenti della zona, compresi “vip” ...

