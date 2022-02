Una Giunta che non comunica (Di domenica 6 febbraio 2022) Cercare di comprendere cosa stia esattamente facendo la Giunta Gualtieri non è impresa facile per noi poveri giornalisti. Siamo passati dalla “politica dei social” (e sui social) della Giunta Raggi alla politica muta, o quasi, della Giunta Gualtieri. Una via di mezzo, nella comunicazione istituzionale, non guasterebbe: è indicativa la conferma a capo dell’ufficio stampa del Comune di una risorsa interna, ad interim, per capire che la comunicazione non è, al momento, al centro dell’attenzione del Sindaco. Come si svilupperà la città? Quali le priorità infrastrutturali? Come contrastare l’inaridimento delle zone del centro che patiscono gli effetti della pandemia (alberghi, locali e ora anche cinema che chiudono uno dietro l’altro)? Quali i programmi sulle periferie? Quali i programmi sulla mobilità? ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 febbraio 2022) Cercare di comprendere cosa stia esattamente facendo laGualtieri non è impresa facile per noi poveri giornalisti. Siamo passati dalla “politica dei social” (e sui social) dellaRaggi alla politica muta, o quasi, dellaGualtieri. Una via di mezzo, nellazione istituzionale, non guasterebbe: è indicativa la conferma a capo dell’ufficio stampa del Comune di una risorsa interna, ad interim, per capire che lazione non è, al momento, al centro dell’attenzione del Sindaco. Come si svilupperà la città? Quali le priorità infrastrutturali? Come contrastare l’inaridimento delle zone del centro che patiscono gli effetti della pandemia (alberghi, locali e ora anche cinema che chiudono uno dietro l’altro)? Quali i programmi sulle periferie? Quali i programmi sulla mobilità? ...

silvia_sb_ : Colpa dell’establishment se non abbiamo “una presidente con meno di ottant’anni e per giunta donna” dice Travaglio.… - DarioNardella : Abbiamo approvato in giunta la delibera per intitolare una strada a #DavidSassoli. Gioia e orgoglio per questa deci… - Cosimos74 : #Gualtieri una Giunta che non comunica - Cercare di comprendere cosa stia esattamente facendo la giunta Gualtieri n… - emiliapica53 : RT @gallina_di: - gallina_di : -

Ultime Notizie dalla rete : Una Giunta Denuncia contro la cittadinanza onoraria a Bolsonaro Una denuncia stata presentata contro la sindaca leghista di Anguillara Veneta (Padova) Alessandra Buoso e la sua giunta comunale per aver concesso la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile ...

Umbria recepisce nuove regole nazionali per scuole su Covid 5 del 4 febbraio 2022" per le attività scolastiche - si legge in una nota di Palazzo Donini, sono stati trasmessi dai Servizi di igiene e sanità pubblica delle Asl a tutti i dirigenti scolastici per ...

Nuova Giunta, Merra rompe il silenzio e annuncia una conferenza stampa nelle prossime ore TraniViva Cassano: una piazzetta di Lauropoli intitolata a Biagio Tancredi Su proposta del sindaco Gianni Papasso, che ha relazionato in merito, la giunta comunale ha deliberato di richiedere ... per la realtà storica, venne intesa come una vera e propria rivoluzione, ...

Frane sulle Madonie, il sindaco di Polizzi vola a Roma: "Chiederò lo stato di emergenza" Una volta che la Giunta regionale delibererà (si aspetta lo faccia in settimana), la palla passa a Roma, dapprima alla Protezione Civile nazionale, quindi, al Consiglio dei Ministri". Proseguono ...

denuncia stata presentata contro la sindaca leghista di Anguillara Veneta (Padova) Alessandra Buoso e la suacomunale per aver concesso la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile ...5 del 4 febbraio 2022" per le attività scolastiche - si legge innota di Palazzo Donini, sono stati trasmessi dai Servizi di igiene e sanità pubblica delle Asl a tutti i dirigenti scolastici per ...Su proposta del sindaco Gianni Papasso, che ha relazionato in merito, la giunta comunale ha deliberato di richiedere ... per la realtà storica, venne intesa come una vera e propria rivoluzione, ...Una volta che la Giunta regionale delibererà (si aspetta lo faccia in settimana), la palla passa a Roma, dapprima alla Protezione Civile nazionale, quindi, al Consiglio dei Ministri". Proseguono ...