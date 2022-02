TOP10 DELLA SETTIMANA: IL MONOPOLIO DI SANREMO 2022, LA SPOSA, NON MI LASCIARE (Di domenica 6 febbraio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 30 gennaio al 5 febbraio 2022. Domina il 72° Festival di SANREMO, seguono le fiction Rai, GF Vip, Avanti un Altro e Che Tempo che Fa. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1 72° Festival di SANREMO (sa)13.380.000 #2Rai1 72° Festival di SANREMO (ve)11.314.000 #3Rai1 72° Festival di SANREMO (me)11.262.000 #4Rai1 72° Festival di SANREMO (ma)10.866.000 #5Rai1 72° Festival di SANREMO (gi)9.338.000 #6Rai1La SPOSA6.925.000 #7Rai1Non Mi LASCIARE4.265.000 #8Canale5Grande Fratello Vip3.581.000 #9Canale5Avanti un Altro Pure di ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 6 febbraio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna ladal 30 gennaio al 5 febbraio. Domina il 72° Festival di, seguono le fiction Rai, GF Vip, Avanti un Altro e Che Tempo che Fa. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1 72° Festival di(sa)13.380.000 #2Rai1 72° Festival di(ve)11.314.000 #3Rai1 72° Festival di(me)11.262.000 #4Rai1 72° Festival di(ma)10.866.000 #5Rai1 72° Festival di(gi)9.338.000 #6Rai1La6.925.000 #7Rai1Non Mi4.265.000 #8Canale5Grande Fratello Vip3.581.000 #9Canale5Avanti un Altro Pure di ...

