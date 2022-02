Svizzera, valanga travolge alcuni sciatori: morto un 68enne (Di domenica 6 febbraio 2022) Tragedia sulle nevi del Canton Vallese, al confine con la Val d'Ossola. Un ossolano di 68 anni è morto travolto da una valanga nella Valle di Goms, durante una escursione sci alpinistica. Con lui c'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) Tragedia sulle nevi del Canton Vallese, al confine con la Val d'Ossola. Un ossolano di 68 anni ètravolto da unanella Valle di Goms, durante una escursione sci alpinistica. Con lui c'...

Advertising

gazzettaparma : Valanga in Svizzera travolge sciatori, morto un 68enne - LuigiF97101292 : RT @Radio1Rai: ??#Valanga in Svizzera, al confine con la Val D’Ossola, travolge sciatori. Morto un italiano di 68 anni, salvi i tre uomini c… - MediasetTgcom24 : Svizzera, valanga travolge alcuni sciatori: morto un 68enne #vald'ossola #cantonvallese #sion #valledigoms… - Lodamarco1 : RT @SkyTG24: Valanga in Svizzera travolge sciatori, morto 68enne - SkyTG24 : Valanga in Svizzera travolge sciatori, morto 68enne -