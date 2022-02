Si può ancora camminare e camminando stupirsi (Di domenica 6 febbraio 2022) L’arrivo è già una partenza. Il Cammino dei vulcani arriva a Cerveteri e forse ripartirà da Cerveteri per essere percorso, prima o poi, rovesciato, capovolto, riscoperto dall’arrivo alla partenza. Se stavolta il Mar Tirreno poteva essere idealmente considerato il punto d’imbarco per un nuovo viaggio, anche letterario, anche onirico, ma fra le onde, la prossima volta potrebbe essere interpretato come l’accosto, l’attracco, l’approdo per tornare fra crateri e laghi (l’illustrazione è di Elisabetta Mitrovic). Il primo grazie è per le biblioteche del Sistema ceretano sabatino che hanno accolto la proposta di essere collegate a piedi e a parole, i piedi nostri, un po’ camminatori un po’ viandanti un po’ abitanti del territorio, e le parole di altri, un po’ lettori di poesie un po’ divoratori di romanzi un po’ studenti di saggi. Le biblioteche sono presidii di umanità e umanesimo, prima ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 6 febbraio 2022) L’arrivo è già una partenza. Il Cammino dei vulcani arriva a Cerveteri e forse ripartirà da Cerveteri per essere percorso, prima o poi, rovesciato, capovolto, riscoperto dall’arrivo alla partenza. Se stavolta il Mar Tirreno poteva essere idealmente considerato il punto d’imbarco per un nuovo viaggio, anche letterario, anche onirico, ma fra le onde, la prossima volta potrebbe essere interpretato come l’accosto, l’attracco, l’approdo per tornare fra crateri e laghi (l’illustrazione è di Elisabetta Mitrovic). Il primo grazie è per le biblioteche del Sistema ceretano sabatino che hanno accolto la proposta di essere collegate a piedi e a parole, i piedi nostri, un po’ camminatori un po’ viandanti un po’ abitanti del territorio, e le parole di altri, un po’ lettori di poesie un po’ divoratori di romanzi un po’ studenti di saggi. Le biblioteche sono presidii di umanità e umanesimo, prima ...

Advertising

ladyonorato : E per un virus benigno come questo stanno ancora mantenendo l’obbligo per TUTTI di farsi 3 dosi di un “vaccino” che… - GiovaAlbanese : Una domenica (di #calciomercato) bestiale. E non è ancora finita. Le ultime sulla #Juventus ?? @Gazzetta_it - graziano_delrio : Oggi Papa Francesco parlando di imposte ci ha parlato ancora una volta di futuro. Perché rispettare il fisco signif… - NonSoloJuve : Per ora meglio di Messi-Suarez-Neymar. Ma si può migliorare ancora. #JuveVerona #Jvtblive - Testament73 : RT @ladyonorato: E per un virus benigno come questo stanno ancora mantenendo l’obbligo per TUTTI di farsi 3 dosi di un “vaccino” che può pr… -

Ultime Notizie dalla rete : può ancora Covid, Palù: La pandemia non è vinta, ma vaccini e antivirali la possono fermare Ma non si può ancora etichettarla come un banale raffreddore, specie nei soggetti gracili e non vaccinati". Potrebbe sorprenderci ? "Non è da escludere sebbene una reversione genetica sembra poco ...

'Il contatto': il film sulla storia di due lupi a Monte Adone arriva in Romagna L'imprinting nei confronti dell'uomo solitamente condanna alla cattività i lupi recuperati ancora ... Da oltre dieci anni il Centro può contare sulla preziosa collaborazione di POPCult con cui si è ...

Super Green Pass, trasporti, domande e risposte: servirà per il bus ma sui voli internazionali può bastare il tampone La Repubblica Ma non sietichettarla come un banale raffreddore, specie nei soggetti gracili e non vaccinati". Potrebbe sorprenderci ? "Non è da escludere sebbene una reversione genetica sembra poco ...L'imprinting nei confronti dell'uomo solitamente condanna alla cattività i lupi recuperati... Da oltre dieci anni il Centrocontare sulla preziosa collaborazione di POPCult con cui si è ...