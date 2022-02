Sci di fondo, Bolshunov e Spitsov firmano la doppietta russa nello skiathlon olimpico. De Fabiani lotta e chiude 8°, crolla Klaebo (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo quattro medaglie senza quella più pregiata a PyeongChang 2018, arriva la prima tutta d’oro per Alexander Bolshunov. Il russo, grande favorito della gara skiathlon, si impone con distacchi abissali su tutti. Per lui il tempo è di 1:16’09?8; medaglia d’argento al suo connazionale Denis Spitsov, distante 1’11”, bronzo invece per il finlandese Iivo Niskanen, a 2’00?2. Bastano 8 minuti per far venire i primi brividi a Bolshunov, che cade in discesa salvo poi rialzarsi praticamente all’istante. Passa poco tempo ed è lui a prendere la via della fuga: un’azione imperiosa, cui resiste solo Niskanen. I due vanno via insieme fino al cambio, mentre dietro Klaebo decide di non sforzarsi e De Fabiani riesce a rimanere nel gruppetto inseguitore. Mentre arriva il cambio degli sci da una parte, ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo quattro medaglie senza quella più pregiata a PyeongChang 2018, arriva la prima tutta d’oro per Alexander. Il russo, grande favorito della gara, si impone con distacchi abissali su tutti. Per lui il tempo è di 1:16’09?8; medaglia d’argento al suo connazionale Denis, distante 1’11”, bronzo invece per il finlandese Iivo Niskanen, a 2’00?2. Bastano 8 minuti per far venire i primi brividi a, che cade in discesa salvo poi rialzarsi praticamente all’istante. Passa poco tempo ed è lui a prendere la via della fuga: un’azione imperiosa, cui resiste solo Niskanen. I due vanno via insieme fino al cambio, mentre dietrodecide di non sforzarsi e Deriesce a rimanere nel gruppetto inseguitore. Mentre arriva il cambio degli sci da una parte, ...

