Sanremo, scoppia la bomba: Ferilli contro Amadeus. Il fuorionda: "Pezzo di me**a" (Di domenica 6 febbraio 2022) In tanti affermano che nella puntata finale del Festival di Sanremo sia scoppiata una lite: lo sfogo della Ferilli dietro le quinte Ieri è andata in onda l'ultima puntata del Festival di Sanremo, l'Amater è stato un vero successo. La kermesse musicale ha tenuto incollati allo schermo sia grandi che piccoli. Alla fine, Fiorello non ha preso parte nell'ultima serata ed è comparso soltanto nella puntata di apertura. Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo (Screenshot)Si è trattata, dunque, di una forte rivincita per Amadeus che ha dimostrato che il successo del festival non era legato soltanto alla eccezionale presenza del comico siciliano. Ieri, sabato 5 febbraio, la finale di Sanremo 2022 è stata seguita da 13.380.000 con uno share ...

