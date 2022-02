Sanremo 2022, Meloni: “Ora far tornare gli artisti e gli operatori a lavorare a pieno regime” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sanremo – “Finito Sanremo, resta l’ipocrisia di un Governo che concede il ritorno alla normalità solo se in diretta tv sulla rete nazionale. Peccato che quando si spengono i riflettori, le restrizioni restano e si continua a tenere ingiustamente un intero settore in ginocchio: due anni senza concerti significano due anni senza lavoro per migliaia di lavoratori. Cosa si aspetta a far tornare gli artisti e gli operatori a lavorare a pieno regime? Questa sarebbe la vera normalità…”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 7 febbraio 2022)– “Finito, resta l’ipocrisia di un Governo che concede il ritorno alla normalità solo se in diretta tv sulla rete nazionale. Peccato che quando si spengono i riflettori, le restrizioni restano e si continua a tenere ingiustamente un intero settore in ginocchio: due anni senza concerti significano due anni senza lavoro per migliaia di lavoratori. Cosa si aspetta a farglie gli? Questa sarebbe la vera normalità…”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

